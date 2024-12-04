ИИ поможет врачам выявлять опасные заболевания мозга

«Решение интегрировано в онлайн-платформу для анализа медицинских изображений “Третье мнение”. С ее помощью российские врачи, загрузив исследования прямо в интернете, могут получить диагностическую поддержку искусственного интеллекта. По итогам исследования искусственный интеллект предложит врачу гипотезы, с которыми он может согласиться или скорректировать их. Ответственность и принятие решений о диагнозе останется за медиком», — отмечается в сообщении.