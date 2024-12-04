ИИ поможет врачам выявлять опасные заболевания мозга

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Разработанный технологическим партнером Ростеха NtechLab алгоритм поможет врачам анализировать МРТ-снимки головы на признаки рассеянного склероза, говорится в сообщении госкорпорации.
«Решение интегрировано в онлайн-платформу для анализа медицинских изображений “Третье мнение”. С ее помощью российские врачи, загрузив исследования прямо в интернете, могут получить диагностическую поддержку искусственного интеллекта. По итогам исследования искусственный интеллект предложит врачу гипотезы, с которыми он может согласиться или скорректировать их. Ответственность и принятие решений о диагнозе останется за медиком», — отмечается в сообщении.
Платформа работает в пилотном режиме с начала октября 2024 года. Также в ближайшее время в платформу планируется интегрировать решения NtechLab для диагностики новообразований и проведения рутинных измерений на основе МРТ-снимков головного мозга.
«С помощью 12 других ИИ-сервисов, размещенных на платформе, врачи могут обнаружить возможные признаки патологий грудной клетки, позвоночника, костей, суставов, черепа, головного мозга, молочной железы и кожи на различных видах медицинских изображений включая фотоснимки», — добавили в Ростехе.