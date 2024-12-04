В Волгоградской области за неделю на 7% выросло число детей с ОРВИ

В Волгоградской области более 1,424 млн жителей сделали прививки против гриппа. Из них свыше 8,8 тыс. человек были вакцинированы за счет средств работодателя, а 229,3 тыс. — за счет регионального бюджета, включая сотрудников птицеводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств.
На 48-й календарной неделе 2024 года заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе осталась на уровне предыдущей недели. Небольшой прирост случаев наблюдается среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 4%, а в группе детей дошкольного возраста (3−6 лет) — на 7%.
Циркуляция вирусов гриппа не зафиксирована. Лабораторный мониторинг показывает, что распространение острых респираторных инфекций связано с такими вирусами, как риновирусы, парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и метапневмовирус.
Отмечено, что количество случаев COVID-19 снизилось на 31% по сравнению с предыдущей неделей. Генетическое секвенирование показывает: в регионе продолжает циркулировать геновариант «Омикрон».
При появлении симптомов ОРИ, таких как повышение температуры, заложенность носа, кашель, головные и мышечные боли, нужно:
— своевременно обращаться за медицинской помощью, особенно детям, пожилым людям, лицам с избыточным весом и беременным женщинам;
— не заниматься самолечением, чтобы не усугубить состояние;
— оставаться дома, не посещать работу, учебные заведения и общественные места;
— соблюдать респираторный этикет, часто мыть руки, особенно при уходе за больными членами семьи.