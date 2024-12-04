В Волгоградской области за неделю на 7% выросло число детей с ОРВИ

На 48-й календарной неделе 2024 года заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе осталась на уровне предыдущей недели. Небольшой прирост случаев наблюдается среди детей в возрасте от 7 до 14 лет — на 4%, а в группе детей дошкольного возраста (3−6 лет) — на 7%.