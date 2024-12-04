Тройное солнце появилось в небе над Амурском

Но в Хабаровском крае отмечалось появление гало и летом. Так в 2021 году в национальном селе Арка на самом севере региона местные жители увидели сразу шесть солнц. Тогда это объяснили тем, что атмосфера была пропитана дымом от лесных пожаров в соседней Якутии.