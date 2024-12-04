Тройное солнце появилось в небе над Амурском

В небе над Амурском в Хабаровском крае появились сразу три светила. Удивительную картину успели запечатлеть участники туристического клуба «Амурия» рядом со стелой на въезде в самый молодой город региона со стороны станции Мылки. Фотографии они выложили на официальной странице турклуба в соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам экспертов, туристы стали очевидцами редкого оптического феномена — гало. Это явление, известное как зимняя радуга, возникает из-за отражения и преломления солнечных лучей в кристаллах льда. Для появления гало необходимы яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность.
Напомним, гало наиболее часто фиксируется именно в Амурском районе. Местность там низменная, много болот и озёр. Зимой влажный воздух сильно остывает, влага смерзается и образуется особенно много водяных кристалликов, в которых играют солнечные лучи, рисуя необычные природные картины.
Но в Хабаровском крае отмечалось появление гало и летом. Так в 2021 году в национальном селе Арка на самом севере региона местные жители увидели сразу шесть солнц. Тогда это объяснили тем, что атмосфера была пропитана дымом от лесных пожаров в соседней Якутии.
Чаще всего гало образуется в виде круга вокруг светила, как это и было при наблюдении явления в небе над Амурском. Но бывают и необычные формы. Например, поздней осенью 2021 года над Комсомольском-на-Амуре гало проявилось в виде множества световых столбов.