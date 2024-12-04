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В Воронежской области названы самые редкие имена новорожденных за ноябрь

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области названы самые редкие имена новорожденных за ноябрь 2024 года, оповестили в управлении ЗАГС.

В ноябре 2024 года в Воронежской области родилось 1207 детей (617 мальчиков и 590 девочек), включая 15 пар близнецов.

К самым редким именам, данным новорожденным, относятся Антон, Геннадий, Алевтина и Оксана. В список редких имен также вошли: Яков, Добрыня, Ефим, Платон, Игорь, Лука, Ольга, Любовь, Зоя, Ярослава, Светлана и Владлена.

В нескольких семьях родились восьмые и девятые дети. 524 пары стали родителями впервые, 394 — во второй раз, 179 — в третий.