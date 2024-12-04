В Воронежской области названы самые редкие имена новорожденных за ноябрь 2024 года, оповестили в управлении ЗАГС.
В ноябре 2024 года в Воронежской области родилось 1207 детей (617 мальчиков и 590 девочек), включая 15 пар близнецов.
К самым редким именам, данным новорожденным, относятся Антон, Геннадий, Алевтина и Оксана. В список редких имен также вошли: Яков, Добрыня, Ефим, Платон, Игорь, Лука, Ольга, Любовь, Зоя, Ярослава, Светлана и Владлена.
В нескольких семьях родились восьмые и девятые дети. 524 пары стали родителями впервые, 394 — во второй раз, 179 — в третий.