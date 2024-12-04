Рассчитана стабильность трифторидов редкоземельных элементов под давлением

«Углубленное изучение трифторидов под высоким давлением позволяет понять, как их структура связана с физическими свойствами, что важно для оптимизации использования этих соединений и разработки материалов с заданными характеристиками. Особый интерес представляют фазовые переходы под давлением и стабильность материалов, так как эти параметры напрямую влияют на возможность их применения в высокотехнологичных областях», — рассказала ученый.