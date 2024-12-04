Мэрия Омска назвала худшие управляющие компании по зимнему содержанию территорий

Как рассказали в мэрии, в прошлом году компаниями-аутсайдерами в этой работе стали УК Новая волна«, “Управляющая компания на Нахимова”, “Солнечный город”, “Уют-центр” и “Полет”. За ненадлежащую уборку улиц они получили наибольшее количество протоколов от департамента контроля и как следствие — административные штрафы.