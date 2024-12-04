Мэрия Омска назвала худшие управляющие компании по зимнему содержанию территорий

Администрация города Омска провела совместные совещания с представителями управляющих компаний Центрального и Советского округов. Темой встреч стало зимнее содержание придомовых территорий.
Как рассказали в мэрии, в прошлом году компаниями-аутсайдерами в этой работе стали УК Новая волна«, “Управляющая компания на Нахимова”, “Солнечный город”, “Уют-центр” и “Полет”. За ненадлежащую уборку улиц они получили наибольшее количество протоколов от департамента контроля и как следствие — административные штрафы.
Как отметил директор департамента контроля администрации города Марк Рогозин, некоторые УК и нынешней зимой не спешат своевременно чистить от снега и наледи придомовые территории и крыши и посыпать пешеходные дорожки песком.
Управляющим компаниям рекомендовано усилить эту работу и не дожидаться штрафов и дисквалификации руководителей. Также «управляшкам» посоветовали объединить усилия по содержанию придомовых территорий с руководителями коммерческих объектов, расположенных на первых и цокольных этажах многоэтажек.