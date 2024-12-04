Полезные бактерии приспособили для очистки загрязненных нефтью почв

Результаты исследований показали, что рост растений в почве, загрязненной сырой нефтью, стимулируется при внесении в почву культуры L. fusiformis MGMM7. Так, растения садового кресс-салата нормально развивались в почве, загрязненной нефтепродуктами, при этом штамм MGMM7 разлагал сырую нефть на 40−50% и снижал ее токсичность, восстанавливая почвенный слой, непосредственно прилегающий к корням растений.