Полезные бактерии приспособили для очистки загрязненных нефтью почв

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты Казанского научного центра РАН использовали уникальные способности биологически активных почвенных микроорганизмов разлагать ксенобиотики (чужеродные вещества) с целью рекультивации загрязненных почв, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Негативное воздействие индустриализации на окружающую среду, вызванное использованием нефтепродуктов и красителей, побудило ученых ФИЦ КазНЦ РАН провести исследования по рекультивации (биологическому восстановлению) почв с использованием биологически активных микроорганизмов и их метаболитов, которые способствуют деградации ксенобиотиков, таких как сырая нефть, фенол и азотсодержащие красители», — отметили в пресс-службе.
Благодаря своим уникальным свойствам эти микробы способны выживать и размножаться в загрязненных экологических нишах, разрушая поллютанты — вредные вещества антропогенного происхождения. Ученые оценили способность штамма MGMM7 бактерии L. Fusiformis, выделенного из корней пшеницы, разрушать ксенобиотические загрязнения, для чего секвенировали весь геном штамма MGMM7 и получили представление о геномной структуре родственных штаммов, выделенных из загрязненных источников.
Результаты исследований показали, что рост растений в почве, загрязненной сырой нефтью, стимулируется при внесении в почву культуры L. fusiformis MGMM7. Так, растения садового кресс-салата нормально развивались в почве, загрязненной нефтепродуктами, при этом штамм MGMM7 разлагал сырую нефть на 40−50% и снижал ее токсичность, восстанавливая почвенный слой, непосредственно прилегающий к корням растений.
Исследование проводилось при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках крупного научного проекта. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.