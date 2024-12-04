Движение транспорта закроют по двум ж/д переездам в Иркутской области

— С 09−00 4 декабря до 21−00 05 декабря будет закрыт ж/д переезд «Чулочная фабрика» между станциями Черемхово и Макарьево. Проехать можно по проспекту Пушкина и по Гришевскому мосту, — уточняют в ВСЖД.