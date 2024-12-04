Движение транспорта закроют по двум ж/д переездам в Иркутской области

Движение транспорта ограничат по двум железнодорожным переездам в Иркутской области из-за планового ремонта. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
— С 09−00 4 декабря до 21−00 05 декабря будет закрыт ж/д переезд «Чулочная фабрика» между станциями Черемхово и Макарьево. Проехать можно по проспекту Пушкина и по Гришевскому мосту, — уточняют в ВСЖД.
Помимо этого 5 декабря с девяти утра до пяти вечера закроют переезд в районе станции Китой. В это время водители спокойно смогут объехать закрытый участок по стороне переезда ППЖТ, по автодороге № 16.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске в восьмой раз состоится городской форум молодежи. Мероприятие пройдет 5 и 6 декабря 2024. Целевая аудитория — школьники, студенты и работающая молодежь.