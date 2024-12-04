Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России

«Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной. Так называемый “Храм Сатаны” был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 миллионов человек», — говорится в сообщении.