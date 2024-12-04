Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной. Так называемый “Храм Сатаны” был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 миллионов человек», — говорится в сообщении.
Согласно учредительным документам, отмечает генпрокуратура, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми.
The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о сборе средств для ВСУ, отмечается в релизе.