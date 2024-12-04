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У жителя Первоуральска забрали машину за долг по кредитам

Мужчина лишится автомобиля «ЛАДА», если не погасит задолженность.

В Первоуральске судебные приставы арестовали автомобиль «ЛАДА», принадлежащий местному жителю, который задолжал кредитным организациям более 380 тысяч рублей. Мужчина не спешил отдавать долги и скрывал свое имущество от УФССП.

«Судебным приставом принято решение обследовать близлежащие дворовые территории, где на одной из них был обнаружен автомобиль, который должник пытался скрыть», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Машину арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. Ее направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, если задолженность не будет погашена в ближайшее время.