У жителя Первоуральска забрали машину за долг по кредитам

В Первоуральске судебные приставы арестовали автомобиль «ЛАДА», принадлежащий местному жителю, который задолжал кредитным организациям более 380 тысяч рублей. Мужчина не спешил отдавать долги и скрывал свое имущество от УФССП.
«Судебным приставом принято решение обследовать близлежащие дворовые территории, где на одной из них был обнаружен автомобиль, который должник пытался скрыть», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Машину арестовали и передали на ответственное хранение взыскателю. Ее направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества, если задолженность не будет погашена в ближайшее время.