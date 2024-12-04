Перед Новым Годом в лесах Самаркой области ёлки взяли под особую охрану

Перед Новым Годом в лесах Самаркой области взяли под особую защиту хвойные деревья. Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует лесной фонд для пресечения незаконной заготовки новогодних ёлок, а с проверкой на дорогах помогает ГИБДД.