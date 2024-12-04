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Перед Новым Годом в лесах Самаркой области ёлки взяли под особую охрану

За незаконно срубленные ёлки грозит большой штраф и реальный срок.

Перед Новым Годом в лесах Самаркой области взяли под особую защиту хвойные деревья. Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует лесной фонд для пресечения незаконной заготовки новогодних ёлок, а с проверкой на дорогах помогает ГИБДД.

За незаконно срубленные хвойные деревья грозит большой штраф и реальный срок. Достаточно причинить ущерб лесному хозяйству на сумму свыше пяти тысяч рублей, а это почти любая новогодняя елка.

Операция «Ель» продлится до 31 декабря, сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

О незаконной вырубки хвойных деревьев Минлесхоз Самарской области просит сообщать по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны: 8 846 231 00 63.