Перед Новым Годом в лесах Самаркой области ёлки взяли под особую охрану

Перед Новым Годом в лесах Самаркой области взяли под особую защиту хвойные деревья. Самарская лесоохрана ежедневно патрулирует лесной фонд для пресечения незаконной заготовки новогодних ёлок, а с проверкой на дорогах помогает ГИБДД.
За незаконно срубленные хвойные деревья грозит большой штраф и реальный срок. Достаточно причинить ущерб лесному хозяйству на сумму свыше пяти тысяч рублей, а это почти любая новогодняя елка.
Операция «Ель» продлится до 31 декабря, сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
О незаконной вырубки хвойных деревьев Минлесхоз Самарской области просит сообщать по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны: 8 846 231 00 63.