Уфимские врачи рассказали, в каких продуктах больше всего витаминов A, B, C, D и E

По словам специалистов, он необходим для роста, молодости и красоты. Витамин обеспечивает функцию глаз, участвует в процессе сумеречного и цветного зрения. При недостатке может развиться куриная слепота (нарушение адаптации в темноте), задержка роста в молодости и возникнуть сухость слизистых.