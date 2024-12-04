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Уфимские врачи рассказали, в каких продуктах больше всего витаминов A, B, C, D и E

Врачи из Уфы назвали продукты с большим содержанием витаминов.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн рассказали, в каких продуктах больше всего содержится витаминов A, B, C, D и E.

Витамин A.

По словам специалистов, он необходим для роста, молодости и красоты. Витамин обеспечивает функцию глаз, участвует в процессе сумеречного и цветного зрения. При недостатке может развиться куриная слепота (нарушение адаптации в темноте), задержка роста в молодости и возникнуть сухость слизистых.

Витамин A содержится в твороге, сырах, тыкве, персиках, моркови и говяжьей печени.

Витамин B.

Нужен организму для поддержания работы нервной системы. Также витамин играет важную роль в клеточном метаболизме. При дефиците возникает быстрая утомляемость, бессонница, апатия и сухость кожи.

Витамин B содержится в грецких и кедровых орехах, чечевице, картофеле, арахисе и бананах.

Витамин C.

Специалисты называют его водорастворимым жизненно важным витамином и ключевым элементом множества процессов в организме. Недостаток вызывает сухость кожи, кровоточивость десен, выпадение волос, плохое заживление ран, ломкость ногтей, снижение иммунитета.

Витамин C есть в сладком перце, облепихе, брокколи, киви, белые сушеные грибы и шиповнике.

Витамин D.

Витамин D3 синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей и поступает в организм с пищей, а D2 — только с пищей. Дефицит провоцирует рахит, болезни сердца, ломкость костей, мышечные и головные боли, судороги и усталость.

Витамин D содержится в жирных сортах рыбы, грибах лисичках и селедке.

Витамин E.

Как утверждают медики, витамин обладает сильными антиоксидантными свойствами. При его недостатке может нарушиться острота зрения, развиться сухость кожи, мышечная дистрофия и возникнуть проблемы с координацией.

Витамин E есть в миндале, сардинах, зеленых листовых овощах, яичном желтке и растительном масле.

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