Уфимские врачи рассказали, в каких продуктах больше всего витаминов A, B, C, D и E

В Уфе в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн рассказали, в каких продуктах больше всего содержится витаминов A, B, C, D и E.
Витамин A.
По словам специалистов, он необходим для роста, молодости и красоты. Витамин обеспечивает функцию глаз, участвует в процессе сумеречного и цветного зрения. При недостатке может развиться куриная слепота (нарушение адаптации в темноте), задержка роста в молодости и возникнуть сухость слизистых.
Витамин A содержится в твороге, сырах, тыкве, персиках, моркови и говяжьей печени.
Витамин B.
Нужен организму для поддержания работы нервной системы. Также витамин играет важную роль в клеточном метаболизме. При дефиците возникает быстрая утомляемость, бессонница, апатия и сухость кожи.
Витамин B содержится в грецких и кедровых орехах, чечевице, картофеле, арахисе и бананах.
Витамин C.
Специалисты называют его водорастворимым жизненно важным витамином и ключевым элементом множества процессов в организме. Недостаток вызывает сухость кожи, кровоточивость десен, выпадение волос, плохое заживление ран, ломкость ногтей, снижение иммунитета.
Витамин C есть в сладком перце, облепихе, брокколи, киви, белые сушеные грибы и шиповнике.
Витамин D.
Витамин D3 синтезируется под воздействием ультрафиолетовых лучей и поступает в организм с пищей, а D2 — только с пищей. Дефицит провоцирует рахит, болезни сердца, ломкость костей, мышечные и головные боли, судороги и усталость.
Витамин D содержится в жирных сортах рыбы, грибах лисичках и селедке.
Витамин E.
Как утверждают медики, витамин обладает сильными антиоксидантными свойствами. При его недостатке может нарушиться острота зрения, развиться сухость кожи, мышечная дистрофия и возникнуть проблемы с координацией.
Витамин E есть в миндале, сардинах, зеленых листовых овощах, яичном желтке и растительном масле.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.