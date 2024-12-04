В Перми скончался бывший главный архитектор города

По данным Малого биографического словаря Прикамья, среди основных проектов архитектора — Свято-Троицкая церковь для пермских старообрядцев в Перми, собор Всех Святых, в земле Российской просиявших, с музеями царской семьи и Пермской епархии, часовня-храм во имя святого благоверного князя Михаила Тверского и другие. В числе архитектурно-скульптурных разработок Сергея Тарасова памятник Н. Г. Славянову на площади Дружбы, памятник пермякам, погибшим в Афганистане, «Разорванное братство» и прочие.