В Перми скончался бывший главный архитектор города

Сергей Тарасов (1954−2024) окончил Горьковский инженерно-строительный институт, работал в сфере архитектуры, был главным архитектором Перми, многое внес в строительную практику города, исполнял обязанности члена Союза архитекторов России. С 1991 по 2003 год господин Тарасов возглавлял Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В 1994—2003 годах руководил кафедрой архитектуры вуза.
По данным Малого биографического словаря Прикамья, среди основных проектов архитектора — Свято-Троицкая церковь для пермских старообрядцев в Перми, собор Всех Святых, в земле Российской просиявших, с музеями царской семьи и Пермской епархии, часовня-храм во имя святого благоверного князя Михаила Тверского и другие. В числе архитектурно-скульптурных разработок Сергея Тарасова памятник Н. Г. Славянову на площади Дружбы, памятник пермякам, погибшим в Афганистане, «Разорванное братство» и прочие.