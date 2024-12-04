Аналитики сообщили ростовчанам о повышении стоимости ряда продуктов

Жителей Ростовской области предупредили о повышении стоимости ряда продуктов. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на аналитика Артема Деева.
По словам специалиста, стоимость индейки в текущем месяце взлетят на 50%. Шампиньоны вырастут в цене на 60−80%. Кроме того, на 15−25% подорожает и красная икра. Ключевыми причинами стали сезонные факторы и проблемы производителей.
По словам аналитика, далее спрос россиян с индейки перейти на другое мясо, и оно в итоге тоже может подорожать. Речь идет о курице, утке, гусе и кролика.
— Зимой традиционно растут в цене куриные яйца и молочные продукты, овощи (структура предложения склоняется в сторону тепличных огурцов и помидоров) и фрукты, — поясняет Артем Деев.