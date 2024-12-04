Главные новости 4 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 4 декабря 2024 года.
Оппозиция потребовала от президента Южной Кореи уйти в отставку
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что готов отменить военное положение. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро попросила главу государства уйти в отставку, пригрозив импичментом. Начальники управлений администрации президента подали заявления на увольнения.
Такер Карлсон прибыл в Москву для беседы с главой МИД России
Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву и взял интервью у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Журналист анонсировал выход в эфир беседы «очень скоро» и заявил, что одной из тем разговора стала опасность ядерной войны.
Атаки беспилотников ВСУ отразили в шести регионах РФ
В течение ночи средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 24 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями и Краснодарским краем.
Отказ Китая от нефти из-за перехода на электромобили вызовет шок в отрасли
По прогнозам аналитиков, Китай может потерять статус самого крупного покупателя сырой нефти в мире, так как страна переходит на альтернативные виды топлива. Понижение импорта нефти в КНР может привести к шоку в отрасли.
Трамп требует прекратить свое уголовное преследование после помилования сына Байденом
Адвокаты президента Дональда Трампа подали заявление в суд с требованием закрыть дело о подлоге финансовых отчетов компании Trump Organization о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. В ходатайстве они напомнили о помиловании Джо Байденом сына Хантера.