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Главные новости 4 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 4 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями ко 4 декабря 2024 года.

Оппозиция потребовала от президента Южной Кореи уйти в отставку

Источник: Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что готов отменить военное положение. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро попросила главу государства уйти в отставку, пригрозив импичментом. Начальники управлений администрации президента подали заявления на увольнения.

Такер Карлсон прибыл в Москву для беседы с главой МИД России

Источник: телеграм-канал Марии Захаровой

Американский телеведущий Такер Карлсон приехал в Москву и взял интервью у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Журналист анонсировал выход в эфир беседы «очень скоро» и заявил, что одной из тем разговора стала опасность ядерной войны.

Атаки беспилотников ВСУ отразили в шести регионах РФ

В течение ночи средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 24 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской, Рязанской областями и Краснодарским краем.

Отказ Китая от нефти из-за перехода на электромобили вызовет шок в отрасли

Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

По прогнозам аналитиков, Китай может потерять статус самого крупного покупателя сырой нефти в мире, так как страна переходит на альтернативные виды топлива. Понижение импорта нефти в КНР может привести к шоку в отрасли.

Трамп требует прекратить свое уголовное преследование после помилования сына Байденом

Адвокаты президента Дональда Трампа подали заявление в суд с требованием закрыть дело о подлоге финансовых отчетов компании Trump Organization о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. В ходатайстве они напомнили о помиловании Джо Байденом сына Хантера.