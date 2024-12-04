Бастрыкин взял на контроль «шумную» квартиру мигрантов в Екатеринбурге

Об этом сообщили в Информационном центре СКР.
Поводом для данных действий стала информация в сети интернет. Местные жители сообщают, что квартиру на улице Восстания долгое время сдают мигрантам. В ней проживает большое количество иностранных граждан.
Мигранты постоянно нарушают общественный порядок. Агрессивно реагируют на замечания соседей. Обращение в правоохранительные органы результатов не дает.
Александр Бастрыкин поручил и. о. главе Следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.
«МК-Урал» ранее писал, что Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения о противоправных действиях мигрантов в Екатеринбурге.
Сообщается, что в ноябре в салоне автобуса мигранты избили местного жителя. Они высказывали угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров, а после скрылись с места происшествия.