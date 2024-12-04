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Бастрыкин взял на контроль «шумную» квартиру мигрантов в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль информацию о нарушении миграционного законодательства в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Поводом для данных действий стала информация в сети интернет. Местные жители сообщают, что квартиру на улице Восстания долгое время сдают мигрантам. В ней проживает большое количество иностранных граждан.

Мигранты постоянно нарушают общественный порядок. Агрессивно реагируют на замечания соседей. Обращение в правоохранительные органы результатов не дает.

Александр Бастрыкин поручил и. о. главе Следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

«МК-Урал» ранее писал, что Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения о противоправных действиях мигрантов в Екатеринбурге.

Сообщается, что в ноябре в салоне автобуса мигранты избили местного жителя. Они высказывали угрозы и оскорбления в адрес водителя и других пассажиров, а после скрылись с места происшествия.

СК