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В Екатеринбурге буллинг начинается с детского сада

Буллинг в детских коллективах может начинаться из-за агрессивных родителей.

Источник: Комсомольская правда

Дети начинают учиться буллингу с детского сада. Таким мнением поделилась руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака. Примечательно, что на климат в детском коллективе могут влиять взаимоотношения родителей.

— Бурное функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике, — рассказала Анна Верещака в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

По ее словам, нетерпимость детей друг к другу может закладываться их родителями. Например, когда те говорят, с кем ребенку можно дружить, а с кем — нельзя. На такое поведение взрослых могут подталкивать конфликты, например, в общих родительских чатах.

Руководитель службы примирения отметила, что буллинг со стороны девочек и мальчиков отличается. Мальчики более явно применяют агрессию, в основном физическую, и в этом смысле легче найти виновника буллинга. У девочек агрессия завуалирована — она проявляется в форме распускания слухов, сплетен, выдумывания обидных прозвищ.

— По статистике, я бы не сказала, что физическая агрессия приводит к таким тотальным последствиям, как суицид больше. Чаще всего говорят о такой косвенной агрессии, которая приводит к печальным последствиям, — отметила Анна Верещака.