Снег и морозы до −27 ожидаются в Приморье: дата

«В предстоящие выходные дни значительных снегопадов в Приморском крае не ожидается, но совсем без осадков не обойдется», — сообщает Примгидромет.
В субботу, 7 декабря, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха будет в пределах −13…-19 градусов, на северо-востоке до −27. Теплее всего будет на южном побережье −7…-12 градусов. Днем потеплеет до −3…-9 градусов, в центральных районах будет −10…-15 градусов.
В воскресенье в крае обойдется без существенных осадков, ночью станет холоднее, а днем теплее.
Во Владивостоке в выходные дни будет солнечно, но ветрено. Ночная температура воздуха будет в пределах −7…-11 градусов, днем −2…-6 градусов.
Напомним, ранее стало известно, что на Владивосток может обрушиться двухдневный снегопад.