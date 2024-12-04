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Снег и морозы до −27 ожидаются в Приморье: дата

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря, ФедералПресс. В предстоящие выходные в Приморье ожидается морозная погода с незначительными осадками. По прогнозам синоптиков, в центральных районах края местами пройдет небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: -5° 0 м/с 73% 768 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

«В предстоящие выходные дни значительных снегопадов в Приморском крае не ожидается, но совсем без осадков не обойдется», — сообщает Примгидромет.

В субботу, 7 декабря, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха будет в пределах −13…-19 градусов, на северо-востоке до −27. Теплее всего будет на южном побережье −7…-12 градусов. Днем потеплеет до −3…-9 градусов, в центральных районах будет −10…-15 градусов.

В воскресенье в крае обойдется без существенных осадков, ночью станет холоднее, а днем теплее.

Во Владивостоке в выходные дни будет солнечно, но ветрено. Ночная температура воздуха будет в пределах −7…-11 градусов, днем −2…-6 градусов.

Напомним, ранее стало известно, что на Владивосток может обрушиться двухдневный снегопад.