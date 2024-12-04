Снег и морозы до −27 ожидаются в Приморье: дата

В субботу, 7 декабря, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Минимальная температура воздуха будет в пределах −13…-19 градусов, на северо-востоке до −27. Теплее всего будет на южном побережье −7…-12 градусов. Днем потеплеет до −3…-9 градусов, в центральных районах будет −10…-15 градусов.