В Красноярске прокурор потребовал пожизненный срок за порносъемку с ребенком

Согласно материалам краевого суда, который сегодня проинформировал, что завершил рассмотрение резонансного дела, 3 ноября прошлого года мужчина под воздействием наркотиков проследовал в подъезд за девочкой и, попросив у нее воды, вошел в квартиру. Там он на протяжении нескольких часов развращал ребенка, делал девочке инъекции наркотического зелья, снимал происходящее на камеру.