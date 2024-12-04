В Красноярске прокурор потребовал пожизненный срок за порносъемку с ребенком

Правоохранители обвиняют 46-летнего жителя региона в угрозе убийством, сексуальном насилии, проникновении в жилище, сбыте наркотиков и видеосъемке для изготовления порнографии. Жертвой преступника стала незнакомая ему девятилетняя девочка.
Согласно материалам краевого суда, который сегодня проинформировал, что завершил рассмотрение резонансного дела, 3 ноября прошлого года мужчина под воздействием наркотиков проследовал в подъезд за девочкой и, попросив у нее воды, вошел в квартиру. Там он на протяжении нескольких часов развращал ребенка, делал девочке инъекции наркотического зелья, снимал происходящее на камеру.
Когда школьнице позвонила по телефону мама, преступник приставил нож к телу жертвы и пригрозил убить ее, если она расскажет о случившемся. «Здоровью ребенка причинен тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре.
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник отметил дерзость и жестокость действий подсудимого, которые назвал из ряда вон выходящими, и потребовал для него пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.
Возражая против такого наказания, рецидивист сказал: «За что мне пожизненное? Я ничего сверхстрашного не сделал».
Оглашение приговора назначено на 11 декабря.