Цена на кофе в Новосибирске взлетит почти вдвое

Рекордный с 1977 года рост цен на кофе прогнозируют эксперты рынка. Как пишет infopro54.ru со ссылкой на директора ООО «Дело “Вкуса”» Владимира Тонконога, беспрецедентное удорожание связано с двумя факторами: неурожаем в странах-поставщиках кофейных зёрен и ростом курса доллара.
Одним из основных поставщиков кофе является Бразилия. В этом году засуха погубила примерно 30% кофейных плантаций в этой стране. Другой крупный производитель — Вьетнам — пережил серию мощных тайфунов, которые также существенно сократили урожай. В связи с этим, объясняет Владимир Тонконог, мировые поставщики кофе планируют в следующем году поднять цены на 30%. Подорожание доллара прибавит к цене ещё 50%. Таким образом, в общей сложности, кофе в России подорожает на 80%.
Тем не менее, Владимир Тонконог не прогнозирует снижения спроса на этот напиток. Кофеманы скорее перейдут на более дешёвые сорта, чем вовсе откажутся от привычного продукта.
Эксперт полагает, что российские поставщики кофе не станут поднимать цены скачкообразно, чтобы не напугать клиентов.
Екатерина СОСНИНА.