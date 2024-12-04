Цена на кофе в Новосибирске взлетит почти вдвое

Одним из основных поставщиков кофе является Бразилия. В этом году засуха погубила примерно 30% кофейных плантаций в этой стране. Другой крупный производитель — Вьетнам — пережил серию мощных тайфунов, которые также существенно сократили урожай. В связи с этим, объясняет Владимир Тонконог, мировые поставщики кофе планируют в следующем году поднять цены на 30%. Подорожание доллара прибавит к цене ещё 50%. Таким образом, в общей сложности, кофе в России подорожает на 80%.