В Волгограде утром 4 декабря приостановили движение трамваев

Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о том, что в Ворошиловском районе Волгограда из-за ДТП на путях встали трамваи. Во вторник, 3 декабря столкновение трех автомобилей временно парализовало движение в Ворошиловском районе. ДТП с участием двух автомобилей — «Лады» и «Газели» — произошло на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной.