В Волгограде утром 4 декабря приостановили движение трамваев

Утро среды началось для некоторых волгоградцев с опоздания на работу. Причина — временная приостановка движения трамваев.
«Наш вагон маршрута № 4 остановился на “Буханцева”, и водитель объявил, что дальше трамвай не пойдет», — рассказала волгоградка Екатерина.
Не ходили трамваи в утренний час пик и в Дзержинском районе. Как удалось выяснить, произошла авария на электросетях, которая и стала причиной остановки движения по трамвайным маршрутам №№ 2, 4, 5, 6, 7.
«Движение временно ограничено примерно с 7 часов утра, — сообщили “Волгоградской правде.ру” в диспетчерской “Метроэлектротранса”. — В данный момент трамваи маршрута № 4 уже пошли, движение остальных — в процессе восстановления».
Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о том, что в Ворошиловском районе Волгограда из-за ДТП на путях встали трамваи. Во вторник, 3 декабря столкновение трех автомобилей временно парализовало движение в Ворошиловском районе. ДТП с участием двух автомобилей — «Лады» и «Газели» — произошло на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной.