В Москве построили 40 школ и детских садов с начала года

За 11 месяцев 2024 года в столице завершено строительство 40 объектов образования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В городе большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в частности возведению объектов образования. Так, с января 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 объектов образования общей площадью 317,3 тысячи квадратных метров. Среди них 16 школ и 24 детских сада. Например, в Троицке построили и открыли школу на 2,1 тысячи мест. Ее площадь превысила 30 тысяч квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.
Троицкий и Новомосковский административные округа являются лидерами по строительству образовательных объектов: с начала этого года там сдали 19 школ и детских садов.
Образовательные объекты строят за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы и благодаря частным инвестициям.
«Инвесторы активно участвуют в развитии столичной социальной инфраструктуры. С начала 2024 года они построили 29 образовательных объектов. Так, в районе Внуково Новомосковского административного округа столицы возвели детский сад на 350 мест. По договору участия с застройщиком объект площадью более шести тысяч квадратных метров будет передан в городскую систему образования», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По поручению Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству образовательных учреждений.
Строительство школ и детских садов на всех этапах контролирует столичный Комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор). По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, на введенных в эксплуатацию объектах суммарно проведено около 150 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов.
По результатам итоговой проверки для каждого построенного объекта было оформлено заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, а затем выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что за пять лет система образования Москвы получила около 140 новых зданий.