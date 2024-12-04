В Москве построили 40 школ и детских садов с начала года

«Инвесторы активно участвуют в развитии столичной социальной инфраструктуры. С начала 2024 года они построили 29 образовательных объектов. Так, в районе Внуково Новомосковского административного округа столицы возвели детский сад на 350 мест. По договору участия с застройщиком объект площадью более шести тысяч квадратных метров будет передан в городскую систему образования», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.