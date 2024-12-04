Два многофункциональных медицинских центра появятся на западе Москвы

«Началась реализация двух масштабных инвестпроектов — строительство многофункциональных медицинских центров в Раменках. Клиники оснастят современным оборудованием и технологиями, что позволит оказывать широкий спектр услуг москвичам. Для возведения объектов общей площадью 91 тыс. кв. м город предоставил более 3,4 га земли на ул. Мосфильмовская и Минская», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в тексте.
Уточняется, что на ул. Минская для возведения медицинского комплекса площадью 16 тыс. кв. м инвестору предоставили 0,6 га земли. Планируется, что в нем будут работать терапевты, кардиолог, косметологи, диетологи, стоматологи, андрологи, физиотерапевты и другие специалисты.
В свою очередь площадь комплекса на ул. Мосфильмовская составит 75 тыс. кв. м. В него войдет диагностический центр, стационар с операционным блоком и реанимацией, дневной стационар и возможность получения помощи на дому. Для его возведения выделили 2,8 га земли.
Как отмечается в тексте, открытие новых комплексов создаст дополнительные рабочие места для специалистов различных профилей, включая врачей, медсестер, административный персонал и других. Оба договора аренды городских земельных участков заключили без проведения торгов, поскольку планируемые объекты соответствуют критериям реализации масштабных инвестиционных проектов и направлены на создание рабочих мест и улучшение столичной инфраструктуры.