Два многофункциональных медицинских центра появятся на западе Москвы

В свою очередь площадь комплекса на ул. Мосфильмовская составит 75 тыс. кв. м. В него войдет диагностический центр, стационар с операционным блоком и реанимацией, дневной стационар и возможность получения помощи на дому. Для его возведения выделили 2,8 га земли.