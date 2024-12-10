Дочь Джуда Лоу обнажила грудь на публике

24-летняя манекенщица посетила мероприятие Forces For Change журнала Vogue в Лондоне. Она пришла на вечеринку в прозрачном макси-платье коричневого оттенка без рукавов и с глубокими вырезами на спине и груди. При этом модель также выбрала обнажающие ягодицы трусы и отказалась от бюстгальтера.