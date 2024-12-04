Минздрав: более 500 белорусов пострадали от первых гололедных травм

Минздрав сказал, что более 500 белорусов пострадали от первых гололедных травм. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что с 21 ноября 2024 года в Беларуси были зарегистрированы первые гололедные, а также холодовые травмы. Согласно данным, в Брестской области пострадали 67 человек. Так, гололедную травму получили 62 человека, а холодовую — пять.
В Витебской области у 15 пациентов были диагностированы гололедные травмы, а у четырех — холодовые. Что касается Гродненской области, то там с гололедными травмами в учреждения здравоохранения обратились 46 человек, а с холодовыми — пять.
В Гомельской области, то всего пострадали 336 человек: 333 — с гололедной травмой и три — с холодовой. В Могилевской области у 51 человека была обнаружена гололедная травма, а с холодовой травмой за помощью обращались семь человек.
В Минздраве добавили, что в Минской области восемь человек пострадали от гололедной травмы. Кроме того, два человека получили холодовую травму. Сказано, что в Минске у пяти человек была диагностирована гололедная травма.
В ведомстве подчеркнули, что в период гололеда самыми опасными местами становятся ступеньки подъездов, подземных переходов (в том числе метрополитена). Также среди опасных мест указываются горки, остановки общественного транспорта.
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