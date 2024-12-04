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Волгоградские домашние питомцы путешествуют по всему миру

В регионе в ноябре 2024 года Россельхознадзор выдал ветеринарные сертификаты для вывоза за границу 13 домашних животных-компаньонов.

Источник: Freepik

Как сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, владельцы домашних питомцев планируют поездки в Турцию, Грузию, Египет, Германию и другие страны.

Отмечается, что для вывоза животных за границу необходимы не только российские ветеринарные сертификаты. Владельцам питомцев следует самостоятельно уточнять ветеринарные требования в консульстве той страны, в которую они собираются в путешествие. Кроме того, важно ознакомиться с требованиями к транспортировке животных, предъявляемыми компаниями-перевозчиками.

туризм и отдых