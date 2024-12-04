Волгоградские домашние питомцы путешествуют по всему миру

Отмечается, что для вывоза животных за границу необходимы не только российские ветеринарные сертификаты. Владельцам питомцев следует самостоятельно уточнять ветеринарные требования в консульстве той страны, в которую они собираются в путешествие. Кроме того, важно ознакомиться с требованиями к транспортировке животных, предъявляемыми компаниями-перевозчиками.