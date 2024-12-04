Карту жителя Ростовской области хотят ввести в течение года

Карта жителя Ростовской области будет работать по программе региональной лояльности — поможет сократить расходы на оплату проезда и будет являться идентификатором льгот в аптеках.
«Карта жителя Ростовской области может существенно улучшить жизнь людей в регионе и сэкономить расходы бюджета региональным властям», — отметил господин Торицын.
В настоящее время транспортными картами простор пользуются свыше 400 тысяч жителей донского региона.
«Мы надеемся, что в будущем году наше мобильное приложение “Простор” получит новые функции, которое позволит людям более эффективно им пользоваться. Мы считаем, что уход в бескарточную систему, где нет пластика — это вопрос времени. Виртуализация транспортной карты — важный аспект», — отметил Торицын.
В будущем «АРПС» хочет постепенно перейти на виртуальные транспортные карты.
Сейчас больше все безналичных оплат проезда совершается в Ростове. В целом, в 54 муниципалитетах области терминалы оплаты стоимостью 20 тысяч рублей каждый окупаются долго.