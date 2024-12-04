Карту жителя Ростовской области хотят ввести в течение года

«Мы надеемся, что в будущем году наше мобильное приложение “Простор” получит новые функции, которое позволит людям более эффективно им пользоваться. Мы считаем, что уход в бескарточную систему, где нет пластика — это вопрос времени. Виртуализация транспортной карты — важный аспект», — отметил Торицын.