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Новый вагон для маломобильных пассажиров прибыл в Анапу

Поезд с новым вагоном для маломобильных пассажиров прибыл в Анапу из Москвы.

Источник: соцсети

Новый вагон для маломобильных пассажиров прибыл в Анапу. Он отправился в составе поезда дальнего следования от Казанского вокзала Москвы.

В вагоне установлены автоматизированные подъемные устройства. Вдоль окон в купе оборудованы расширенные спальные места. За счет этого пассажиры могут перемещаться на коляске с комфортом.

Кроме того, подготовлено место для кресла-коляски и костылей, столик и удобное сидение.

«Планируется, что в ближайшее время такие специализированные вагоны будут курсировать и на других курортных направлениях юга России», — сообщили в пресс-службе РЖД.