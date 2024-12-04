Новый вагон для маломобильных пассажиров прибыл в Анапу. Он отправился в составе поезда дальнего следования от Казанского вокзала Москвы.
В вагоне установлены автоматизированные подъемные устройства. Вдоль окон в купе оборудованы расширенные спальные места. За счет этого пассажиры могут перемещаться на коляске с комфортом.
Кроме того, подготовлено место для кресла-коляски и костылей, столик и удобное сидение.
«Планируется, что в ближайшее время такие специализированные вагоны будут курсировать и на других курортных направлениях юга России», — сообщили в пресс-службе РЖД.