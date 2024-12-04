В Казани дамбы и плотины проверят на риски затоплений и подтоплений. Это необходимо для обеспечения городских территорий инженерной защитой. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, на проведение работ по оценке технического состояния гидротехнических сооружений направят более 27 миллионов рублей. Средства на эти цели выделит МУП «Водоканал».
Подрядчику предстоит проверить состояние 35 сооружений. В этот список попали дамбы «Дубки», Нижне- и Верхне-Зареченской, Портовой, Волжской, Южной, Федосеевской, Кремлевской набережной, Кремлевской транспортной, Адмиралтейской транспортной, Нижней и Верхней плотин. Эти работы необходимы выполнить до 30 декабря 2025 года.
Напомним, в Казани 5 ноября потоками воды затопило двор на улице Дубравная. Это произошло из-за коммунальной аварии — прорвало трубу. На время ремонта подачу воды на тот участок приостановили.