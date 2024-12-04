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Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в пьяном смертельном ДТП инспектор уфимской ДПС

Минздрав рассказал о пострадавшем в смертельном ДТП инспекторе ДПС Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии пострадавшем в смертельном ДТП инспекторе ДПС.

Напомним, авария случилась вчера около 22:00 на улице Сельской Богородской. 37-летний нетрезвый мужчина за рулем Kia Rio пытался объехать ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. От удара машину отбросило на людей, которые стояли поблизости. Среди них был инспектор ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал движение, а также водители Renault, Skoda и эвакуатора.

Водителя Skoda и инспектора ДПС доставили в больницу. Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимации. Водителя Kia задержали. Проверка на алкотестере показал у него 0,906 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии, пострадавший инспектор ДПС в настоящее время находится на стационарном лечении, его состояние врачи оценивают как стабильное.

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