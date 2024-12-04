«Зимняя сказка»: в Альметьевске к Новому году украсят 17 локаций — фото

В этом году в оформлении города будет реализована концепция, отражающая национальные проекты страны: «Здравоохранение», «Образование», «Семья», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука и университеты».
Основной акцент в новогоднем оформлении будет сделан на световых инсталляциях, тематических декорациях и арт-объектах. Также добавятся иллюминации на улицах и кольцах города.
Сквер «Каракуз» превратится в «Зимний сад» и раскроет тему экологии. Площадь Нефтяников станет местом «Новогодних игрушек» из детства. Площадь Ленина представит «Семейные традиции», что особенно актуально в Год семьи.
«Каждый год в преддверии новогодних праздников наш город превращается в настоящую зимнюю сказку», — отмечают в пресс-службе Альметьевского района.