В Симферополе начали устанавливать новогоднюю ёлку

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несколько новогодних красавиц устанавливают на площади Куйбышева, в сквере возле Дворца культуры профсоюзов и в Детском парке.
Ранее сообщалось, что в рамках информационной кампании «Новый год в Крыму как дома» разработаны карта чудес и календарь новогодних мероприятий для жителей и гостей республики. На них отмечены резиденции Деда Мороза, почтовые адреса для отправки писем в Великий Устюг, городские елки, театры, ледовые катки, ярмарки и другое.
Напомним, акция «Ёлка желаний» проходит в Бахчисарайской центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что с 19 декабря по 19 января дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить с родителем зоопарк в Ялте.