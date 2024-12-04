В Симферополе начали устанавливать новогоднюю ёлку

Ранее сообщалось, что в рамках информационной кампании «Новый год в Крыму как дома» разработаны карта чудес и календарь новогодних мероприятий для жителей и гостей республики. На них отмечены резиденции Деда Мороза, почтовые адреса для отправки писем в Великий Устюг, городские елки, театры, ледовые катки, ярмарки и другое.