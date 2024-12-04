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В Симферополе начали устанавливать новогоднюю ёлку

В Симферополе началась подготовка к Новому году: на площади Куйбышева приступили к установке новогодней ёлки.

Источник: пресс-службы администрации Симферополя

Как сообщили в пресс-службе администрации города, несколько новогодних красавиц устанавливают на площади Куйбышева, в сквере возле Дворца культуры профсоюзов и в Детском парке.

Ранее сообщалось, что в рамках информационной кампании «Новый год в Крыму как дома» разработаны карта чудес и календарь новогодних мероприятий для жителей и гостей республики. На них отмечены резиденции Деда Мороза, почтовые адреса для отправки писем в Великий Устюг, городские елки, театры, ледовые катки, ярмарки и другое.

Напомним, акция «Ёлка желаний» проходит в Бахчисарайской центральной районной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что с 19 декабря по 19 января дети участников специальной военной операции смогут бесплатно посетить с родителем зоопарк в Ялте.