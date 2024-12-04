На автомобиль жителя Казани наложили арест за неуплату штрафов

Сотрудники административных комиссий Казани во время совместного рейда с представителями Федеральной службы судебных приставов наложили арест на машину неплательщика. Владелец автомобиля накопил различные штрафы на 475 тысяч рублей.
Сумма долга собственника машины включила в себя штрафы за неуплату платной муниципальной парковки и Госавтоинспекции, а также кредитные задолженности.
Взыскания зарегистрированы по ст.3.16 КоАП РТ «Неуплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке». В результате автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку, сообщили в управлении по организации деятельности административных комиссий.
Напомним, в столице Татарстана запустили новое мобильное приложение «Казанский паркинг 2.0». С помощью сервиса горожане могут оплатить муниципальные парковки.