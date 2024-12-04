На автомобиль жителя Казани наложили арест за неуплату штрафов

Взыскания зарегистрированы по ст.3.16 КоАП РТ «Неуплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке». В результате автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку, сообщили в управлении по организации деятельности административных комиссий.