Омбудсмен Самарской области помогла участнику СВО из Туниса получить российское гражданство

«После получения ранения в зоне проведения СВО заявителя отправили на лечение в Самару. Сейчас он находится в отпуске по ранению, и его обращение связано с просьбой помочь в получении гражданства Российской Федерации», — отмечается в сообщении уполномоченного по правам человека в Самарской области.