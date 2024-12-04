В Севастополе изменили схему движения троллейбусов из-за аварии на сети

«Неисправность контактной сети на улице Кожанова. Троллейбусы маршрутов № 4,12,17,20 меняют схему движения и будут двигаться через площадь Восставших по улице Толстого на “Океан”», — говорится в сообщении.
Из-за скопления транспорта возможны задержки движения до 20 минут троллейбусов № 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 19, 20. Также могут быть сбои в интервале движения автобусов № 3, 5, 9, 11, 11А, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 37, 40, 41, 79, 92, 94, 120, 182, 183.
«Севэлектроавтотранс» фиксирует дорожные заторы на улицах: Монастырское шоссе, Фиолентовское шоссе, Городское шоссе, Лабораторное шоссе, Героев Севастополя, Брестская, Площади Восставших, Льва Толстого, Генерала Острякова, Силаева, Проспекте Октябрьской Революции. Жителей и гостей города призывают учитывать эту информации при планировании поездок по Севастополю.