DM: морские льды в Арктике могут полностью растаять летом 2027 года

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Арктика может полностью освободиться ото льда к концу лета 2027 года. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на ученых.
По данным исследователей Гетеборгского университета и Университета Колорадо в Боулдере, которые смоделировали 300 компьютерных ситуаций, «первый день безо льда в Арктике», по всей вероятности, наступит в течение 9−20 лет, независимо от того, насколько изменятся объемы выбросов парниковых газов. Однако в девяти случаях результаты указывают на то, что подобное может произойти уже через три года, утверждают ученые. Это приведет к значительным климатическим изменениям, что может обернуться, в частности, понижением зимних температур до минус 20 градусов Цельсия на юге Италии и лесными пожарами в Скандинавии.
«В течение этого дня Северный Ледовитый океан сможет поглотить гораздо больше тепла, чем обычно, и это затруднит повторное образование морского льда», — заявила соавтор исследования Селин Хёзе в интервью британской газете. — [Это[ затем повышает вероятность того, что будет еще один день без морского льда, а затем еще один и целый месяц".
Рассматривая эти сценарии, ученые обнаружили, что серия экстремальных погодных явлений может растопить 770 000 кв миль (1994291 кв км) за короткий промежуток времени. В этом случае необычно теплая осень ослабит морской лед, за которой последуют теплая арктическая зима и весна, что предотвратит образование большего количества морского льда. Если это будет происходить в течение трех лет подряд, то Арктика полностью освободится ото льда к концу лета 2027 года, утверждают авторы исследования.