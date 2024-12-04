DM: морские льды в Арктике могут полностью растаять летом 2027 года

По данным исследователей Гетеборгского университета и Университета Колорадо в Боулдере, которые смоделировали 300 компьютерных ситуаций, «первый день безо льда в Арктике», по всей вероятности, наступит в течение 9−20 лет, независимо от того, насколько изменятся объемы выбросов парниковых газов. Однако в девяти случаях результаты указывают на то, что подобное может произойти уже через три года, утверждают ученые. Это приведет к значительным климатическим изменениям, что может обернуться, в частности, понижением зимних температур до минус 20 градусов Цельсия на юге Италии и лесными пожарами в Скандинавии.