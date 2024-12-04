«Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками». Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах

В милиции отметили, что сами открытки никакой опасности не несут, однако вредоносными могут оказаться ссылки, прикрепленные к сообщению. Подчеркивается, что на мобильный телефон не стоит устанавливать приложения из ненадежных источников, особенно если ссылка на скачивание пришла в одном из мессенджеров.