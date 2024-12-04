«Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками». Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах

Милиция предупредила белорусов об опасных открытках в мессенджерах от мошенников. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что у мошенников появилась новая схема. В мессенджерах под видом членов семьи или же друзей аферисты рассылают сообщения с поздравительными открытками, которые содержат фишинговые ссылки.
«Предупредите бабушек и мам: сообщения с открытками в WhatsApp* могут содержать опасные ссылки», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что сами открытки никакой опасности не несут, однако вредоносными могут оказаться ссылки, прикрепленные к сообщению. Подчеркивается, что на мобильный телефон не стоит устанавливать приложения из ненадежных источников, особенно если ссылка на скачивание пришла в одном из мессенджеров.
Кстати, Минсвязи сказало, что YouTube и TikTok стали самыми востребованными сервисами в Беларуси.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело».
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