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«Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками». Милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах

Милиция предупредила белорусов об опасных открытках в мессенджерах от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила белорусов об опасных открытках в мессенджерах от мошенников. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что у мошенников появилась новая схема. В мессенджерах под видом членов семьи или же друзей аферисты рассылают сообщения с поздравительными открытками, которые содержат фишинговые ссылки.

«Предупредите бабушек и мам: сообщения с открытками в WhatsApp* могут содержать опасные ссылки», — сказано в сообщении.

В милиции отметили, что сами открытки никакой опасности не несут, однако вредоносными могут оказаться ссылки, прикрепленные к сообщению. Подчеркивается, что на мобильный телефон не стоит устанавливать приложения из ненадежных источников, особенно если ссылка на скачивание пришла в одном из мессенджеров.

Кстати, Минсвязи сказало, что YouTube и TikTok стали самыми востребованными сервисами в Беларуси.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело».

* принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta.