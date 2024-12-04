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Синоптики рассказали о влиянии санкций на точность прогноза погоды

Белорусские метеорологи в условиях санкций стали более тесно сотрудничать с российскими производителями гидрометеорологического оборудования. Об этом рассказал начальник Белгидромета Владимир Бабок, передает БелТА.

Сейчас в Ричмонде: -5° 0 м/с 73% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: priroda.club

У синоптиков есть трудности с поставками современного западного оборудования. Но благодаря сотрудничеству с российским компаниями удалось избежать резкого снижения качества гидрометеорологической информации, отметил Владимир Бабок.

По его словам, Беларусь закупает у российских производителей метеорологическое оборудование, газоанализаторы. Например, «Алмаз-Антей» поставил в страну четыре доплеровских метеорологических локатора. Для них Институт радарной метеорологии предоставляет программное обеспечение. А ООО «НПО “Прибор” Ганк» поставляет газоанализаторы. Также Белгидромет сотрудничает с предприятием «Радар ммс», у которого широкая линейкой оборудования.

Кроме того, белорусское предприятие «Атомтех» обеспечивает Белгидпромет приборами радиационного мониторинга. Оборудование более высокого класса поставляется из-за границы.

Как отметил заместитель начальника Белгидромета Александр Трусов, несмотря трудности, связанные с санкциями, взаимодействие с международным сообществом не прекращается. МАГАТЭ помогает Беларуси в вопросах радиационного мониторинга, а из России и других стран поставляется необходимое оборудование.

санкции