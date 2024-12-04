Пожилой уфимке-инвалиду несколько месяцев не предоставляли социальную помощь

64-летняя женщина из-за болезни нуждалась в предметах мебели специализированного назначения. Однако в течение почти четырех месяцев она не была им обеспечена. Надзорное ведомство в связи с этим внесло в адрес главы Республиканского центра социальной поддержки населения представление.