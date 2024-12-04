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Пожилой уфимке-инвалиду несколько месяцев не предоставляли социальную помощь

В Уфе пенсионерка-инвалид была вынуждена четыре месяца жить без соцпомощи.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе пенсионерка-инвалид была вынуждена несколько месяцев жить без социальной помощи. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.

64-летняя женщина из-за болезни нуждалась в предметах мебели специализированного назначения. Однако в течение почти четырех месяцев она не была им обеспечена. Надзорное ведомство в связи с этим внесло в адрес главы Республиканского центра социальной поддержки населения представление.

После вмешательства прокуроров права уфимки восстановили и ей предоставили сертификаты на приобретение технических средств на сумму более 50 тысяч рублей.

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