Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин снова заинтересовался продажей и вывозом детей за рубеж из Прикамья

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 4 декабря, ФедералПресс. Глава СК Александр Бастрыкин ждет доклад по информации, прозвучавшей на федеральном канале, о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства из Прикамья и других регионов страны. Предположительно, речь идет о деятельности ранее судимой Надежде Фратти (Щелкачевой). Она занималась продажей и вывозом детей из российских регионов, в том числе из Пермского края, в Италию.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России сегодня продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — сообщили в ведомстве.

Сейчас следственные органы СК проверяют озвученные факты.

Судя по всему, речь идет о шоу «Малахов», которое на днях вышло в эфир. В телепередаче прозвучали некоторые подробности преступлений против детей и утверждалось, что Надежда Фратти живет в Перми.

Бастрыкин поручил руководству СКР по Прикамью, а также еще ряда регионов (в Приморском и Хабаровском краях, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым) доложить по этой проблеме и рассказать о мерах реагирования.

Отметим, ранее Бастрыкин уже обращал внимание на ситуацию с продажей детей иностранцам в связи с уголовным делом в отношении Надежды Фратти и ее соучастников.

В апреле он поручил региональным руководителям Следкома в Вологодской области, Республике Коми и Пермском крае провести проверку, а затем доложить о ее результатах. Тогда на федеральном телевидении также выходил сюжет об этой проблеме.

Напомним, Надежду Фратти обвиняют в незаконном вывозе 1260 российских сирот в Италию. По данным ФСБ, только из Пермской области с 1993 по 2000 год она вывезла за рубеж 352 детей.

СК