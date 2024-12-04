Бастрыкин снова заинтересовался продажей и вывозом детей за рубеж из Прикамья

«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Отмечается, что в ряде регионов России сегодня продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — сообщили в ведомстве.
Сейчас следственные органы СК проверяют озвученные факты.
Судя по всему, речь идет о шоу «Малахов», которое на днях вышло в эфир. В телепередаче прозвучали некоторые подробности преступлений против детей и утверждалось, что Надежда Фратти живет в Перми.
Бастрыкин поручил руководству СКР по Прикамью, а также еще ряда регионов (в Приморском и Хабаровском краях, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым) доложить по этой проблеме и рассказать о мерах реагирования.
Отметим, ранее Бастрыкин уже обращал внимание на ситуацию с продажей детей иностранцам в связи с уголовным делом в отношении Надежды Фратти и ее соучастников.
В апреле он поручил региональным руководителям Следкома в Вологодской области, Республике Коми и Пермском крае провести проверку, а затем доложить о ее результатах. Тогда на федеральном телевидении также выходил сюжет об этой проблеме.
Напомним, Надежду Фратти обвиняют в незаконном вывозе 1260 российских сирот в Италию. По данным ФСБ, только из Пермской области с 1993 по 2000 год она вывезла за рубеж 352 детей.