Бастрыкин снова заинтересовался продажей и вывозом детей за рубеж из Прикамья

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 4 декабря, ФедералПресс. Глава СК Александр Бастрыкин ждет доклад по информации, прозвучавшей на федеральном канале, о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства из Прикамья и других регионов страны. Предположительно, речь идет о деятельности ранее судимой Надежде Фратти (Щелкачевой). Она занималась продажей и вывозом детей из российских регионов, в том числе из Пермского края, в Италию.