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Татарстан в 2025 году примет 300 соотечественников из-за рубежа

Это реализуется в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению уроженцев России.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан в 2025 году планирует принять 300 соотечественников из-за рубежа. Это реализуется в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению уроженцев России. Об этом на заседании сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

По словам Бутаевой, программа по переселению реализуется с 2018 года. С этого периода поступило более трех тысяч заявлений от соотечественников на участие в программе. Положительное заключение получили 2,4 тысячи человек и более 5,5 тысячи членов их семей.

Как отметил спикер, причинами для отказа могут быть возраст, отсутствие профессии, специальности, квалификации. В основном в Татарстан приезжают из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Средний возраст переселенцев составляет 36 лет.

Напомним, в Татарстане иностранцам в два раза чаще стали выдавать разрешения на работу. С начала года необходимые документы оформили 1 225 гражданам зарубежных стран.