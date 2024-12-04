В Хабаровском крае усиливаются морозы

Циклон от нас, наконец, ушел, так что на большей части территории края погода установилась без существенных осадков, лишь на самом севере еще небольшой снег. Самые сильные морозы 5 декабря ожидаются в Чегдомыне, там ночью столбик термометра опустится до отметки в −32…-34 градуса, днем — 21…23. В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −30…-32, дневной −20…-22 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Николаевске-на-Амуре на рассвете −28…-30, днем воздух остынет до −17…-19 градусов, там пройдет небольшой снег. В Комсомольске-на-Амуре холодно ночью, −25…-27, но и днем не лучше, −18…-20 градусов. В Советской Гавани на рассвете −21…-23, днем −12…-14 градусов. В Троицком небольшой снег, ночью −20…-22, днем −17…-19 градусов. В Чумикане ожидается снег, ночью −19…-21 градус, днем −12…-14.