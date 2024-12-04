В Хабаровском крае усиливаются морозы

Зима пришла в Хабаровский край сразу с сильными морозами. В северных районах они уже больше тридцати градусов. Но даже если морозы еще не такие крепкие, а на улице свежий ветер, они ощущаются как по-настоящему обжигающие.
Циклон от нас, наконец, ушел, так что на большей части территории края погода установилась без существенных осадков, лишь на самом севере еще небольшой снег. Самые сильные морозы 5 декабря ожидаются в Чегдомыне, там ночью столбик термометра опустится до отметки в −32…-34 градуса, днем — 21…23. В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур −30…-32, дневной −20…-22 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Николаевске-на-Амуре на рассвете −28…-30, днем воздух остынет до −17…-19 градусов, там пройдет небольшой снег. В Комсомольске-на-Амуре холодно ночью, −25…-27, но и днем не лучше, −18…-20 градусов. В Советской Гавани на рассвете −21…-23, днем −12…-14 градусов. В Троицком небольшой снег, ночью −20…-22, днем −17…-19 градусов. В Чумикане ожидается снег, ночью −19…-21 градус, днем −12…-14.
На самом севере еще наблюдаются остатки циклона. В Охотске снег, ночью столбик термометра опустится до −4…-6, днем остановится на отметке −2…-4. И это после настоящих морозов! В Аяне тоже непривычно спокойные температуры, ночью −12…-14, днем −6…-8 градусов и тоже снег. В Чумикане тот же снег, но уже холоднее, ночью там −19…-21, днем −12…-14 градусов. В южных районах края ночью пройдет снег, в Бикине на рассвете −19…-21, днем −11…-13, в Вяземском ночные температуры такие же, днем −14…-16 градусов.
В Хабаровске в четверг ночью −21…-23, днем −15…-17, в ночное время в городе — небольшой снег. На Амуре у Хабаровска наблюдается ледостав с торосами. Река наша, наконец, замерзла, но лед на ней не ровный и блестящий, а будто с застывшими волнами. Передвигаться по нему трудно, да и пока опасно. Не стоит рисковать!
С этого дня на Руси, как правило, начиналось время ярмарок. Чтобы проехать к ним, на Прокопия Кесарийского, а в этот день вспоминали этого святого, было принято прокладывать санные пути и устанавливать специальные вехи — колья с паклей и соломой. Делали это всем миром, после чего устраивали народные гулянья с постным угощением и весельем.
Также вечером было принято загадывать друг другу загадки. Вот так проводили долгие зимние вечера наши предки!