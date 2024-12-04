На станции метро «Новаторская» открылся новый выход в город

Новый выход обеспечивает прямой и безопасный проход к жилым домам на улице Удальцова и бизнес-центру, благодаря ему больше не нужно пересекать Ленинский проспект. Кроме того, горожане могут быстрее дойти до станции и от нее. Выход также оборудован всем необходимым для комфортного передвижения маломобильных людей.