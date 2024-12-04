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На станции метро «Новаторская» открылся новый выход в город

На станции «Новаторская» Большой кольцевой и Троицкой линий метро открылся новый выход. Благодаря ему пассажиры смогут сэкономить время в пути, а поездки станут более комфортными и безопасными.

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«Почти три года назад мы открыли станцию “Новаторская” Большой кольцевой линии, а в сентябре 2024-го одноименная станция появилась и на новой, Троицкой линии метро. По задаче Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру рельсового каркаса и строим дополнительные выходы на некоторых станциях метро», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новый выход обеспечивает прямой и безопасный проход к жилым домам на улице Удальцова и бизнес-центру, благодаря ему больше не нужно пересекать Ленинский проспект. Кроме того, горожане могут быстрее дойти до станции и от нее. Выход также оборудован всем необходимым для комфортного передвижения маломобильных людей.

метро