На станции метро «Новаторская» открылся новый выход в город

«Почти три года назад мы открыли станцию “Новаторская” Большой кольцевой линии, а в сентябре 2024-го одноименная станция появилась и на новой, Троицкой линии метро. По задаче Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру рельсового каркаса и строим дополнительные выходы на некоторых станциях метро», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Новый выход обеспечивает прямой и безопасный проход к жилым домам на улице Удальцова и бизнес-центру, благодаря ему больше не нужно пересекать Ленинский проспект. Кроме того, горожане могут быстрее дойти до станции и от нее. Выход также оборудован всем необходимым для комфортного передвижения маломобильных людей.