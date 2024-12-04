Полеты во тьме и наяву: «Звездные войны» впали в детство — и в восьмидесятые

С пиратами, кстати, тоже не всё так просто. Линия «Мандалорца» и последней трилогии «Звездных войн» приучила нас к мысли о том, что победа джедаев не принесла счастья галактике. Одна диктатура сменилась другой, а истинная свобода (а вместе с ней и счастье) осталась только на фронтире, куда крепкая рука Республики не дотягивается. Есть подозрение, что в следующих эпизодах герои подхватят пиратскую романтику и не захотят возвращаться в родные пенаты — разве что для того, чтобы разрушить мир лжи и лицемерия. И эта левацкая по своей сути идея будет двигать сюжет дальше, с той только разницей, что здесь классовая борьба будет обнаруживать свою несостоятельность, а бремя подлинных подвигов ляжет на плечи одиночек.