Создано таргетное лекарство против устойчивых форм рака

«Основное применение таргетных фотодинамических препаратов ожидается в лечении различных видов рака. Например, препараты, нацеленные на HER2, могут быть эффективны при лечении HER2-позитивного рака молочной железы, желудка и других опухолей, где этот рецептор играет ключевую роль в развитии заболевания. Кроме того, такие препараты потенциально могут применяться для лечения меланомы, глиобластомы и других агрессивных форм рака, где важно минимизировать повреждения окружающих тканей», — приводятся в сообщении слова доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, руководителя научного проекта Марии Ларькиной.