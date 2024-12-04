Создано таргетное лекарство против устойчивых форм рака

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пилотный образец препарата для таргетной фотодинамической терапии онкологических заболеваний разработали в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). Лекарство может быть эффективно против устойчивых форм рака и позволит минимизировать повреждение здоровых тканей в процессе лечения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Препарат состоит из двух компонентов: светочувствительного вещества — фотосенсибилизатора и таргетного белка, специфичного к конкретному онкорецептору. В качестве мишени учеными СибГМУ был выбран рецептор HER2, который находится на поверхности злокачественных клеток. Находить его в организме препарату помогает таргетный белок DARPin. Когда препарат вводится в организм, он связывается со специфическими рецепторами HER2. Затем под воздействием света определенного спектра раковые клетки разрушаются», — сказано в сообщении.
По словам ученых, новый препарат имеет несколько преимуществ. Он обладает высокой селективностью, то есть благодаря использованию таргетного белка минимально затрагивает здоровые ткани и воздействует в основном на раковые клетки, снижая риск появления побочных эффектов. Кроме того, препарат может быть эффективным против устойчивых форм рака и использоваться в сочетании с другими методами лечения, например хирургическими вмешательствами и лучевой терапией.
«Основное применение таргетных фотодинамических препаратов ожидается в лечении различных видов рака. Например, препараты, нацеленные на HER2, могут быть эффективны при лечении HER2-позитивного рака молочной железы, желудка и других опухолей, где этот рецептор играет ключевую роль в развитии заболевания. Кроме того, такие препараты потенциально могут применяться для лечения меланомы, глиобластомы и других агрессивных форм рака, где важно минимизировать повреждения окружающих тканей», — приводятся в сообщении слова доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, руководителя научного проекта Марии Ларькиной.
О таргетной фотодинамической терапии.
В пресс-службе отметили, что таргетная фотодинамическая терапия — усовершенствованный метод лечения онкологических заболеваний при помощи светочувствительных веществ, которые активируются светом определенной длины волны. В отличие от обычной фотодинамической терапии, этот подход более точный. Он направлен на конкретные молекулы-мишени на поверхности клеток, что позволяет минимизировать повреждение здоровых тканей и воздействовать именно на опухолевые клетки.
«Разработка препаратов для таргетной фотодинамической терапии является перспективным направлением в онкологии. Подобные проекты ведутся в разных странах. Для России такая разработка может стать важным шагом вперед в области персонализированного подхода к лечению рака. В мире также существует множество исследований в этой сфере, но успешная реализация проекта может вывести российскую медицину на новый уровень и привлечь внимание международного сообщества», — приводятся слова доктора фармацевтических наук, завкафедрой фармацевтического анализа, руководителя стратегического проекта «Таргетная тераностика» Михаила Белоусова.
Исследование проводится в рамках реализации стратегического проекта «Таргетная тераностика» программы развития «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».