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В Краснодаре временно изменили маршрут трех троллейбусов

Маршрут трех троллейбусов временно изменили в Краснодаре из-за обрыва провода.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре временно изменили маршрут трех троллейбусов. Причиной стал обрыв контактного провода.

«В районе пересечения улиц Ставропольской и Айвазовского, по направлению к улице Стасова, из-за обрыва контактного провода стоят троллейбусы маршрутов № 12, 7 и 20», — сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Троллейбусы № 7 временно направили от ж/д вокзала Краснодар-1 через ЦКР. Троллейбусы № 12 едут от остановки «ст. Кубань» на ж/д вокзал Краснодар −1.

Троллейбусы № 20 следуют от ж/д вокзала Краснодар −1 через ЦКР. Транспорт с возможностью автономного хода работает по обычным маршрутам.