Москвичи смогут почувствовать зимнюю атмосферу благодаря проекту «Зима в Москве»

Помимо ВДНХ и Парка Горького, в рамках проекта «Зима в Москве» присоединиться к зимним развлечениям можно и в других столичных парках. Так, прокатиться на коньках можно на катках в музеях-заповедниках «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское», парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Красная Пресня», а также в Саду имени Н. Э. Баумана и на многих других природных территориях. Первых посетителей уже принимает 31 ледовая площадка с искусственным покрытием, в том числе пространство в кинопарке «Москино».