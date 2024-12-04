Из зоны СВО в Пермь вывезли пекинеса, который прибился к военнослужащим

Забрать Тапка у бойцов у волонтёров получилось во время передачи очередного гуманитарного груза. Пёс ехал на руках у сопровождавших его людей и терпеливо перенёс дорогу до Пермского края. В регионе его передали судебным приставам, которые на ночь приняли Тапка и доставили его в краевую столицу, где он поселился у друзей военнослужащих.