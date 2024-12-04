Из зоны СВО в Пермь вывезли пекинеса, который прибился к военнослужащим

Пекинеc, который прибился к военнослужащим, был вывезен из зоны специальной военной операции в Пермь, сообщает краевое ГУФССП.
Маленького пса породы пекинес военнослужащие из Пермского края заметили в середине сентября в Курской области, во время боёв за Спальное. Несмотря на то, что собака была болезненной и неконтактной, бойцы отыскали подход к пекинесу и вылечили его. Из-за любви ко сну на домашней обуви его решили назвать Тапок.
«Бойцы привязались к песику, и он отвечал им взаимностью, но все понимали, что декоративная собачка не может вечно скитаться по блиндажам и другим местам проживания части», — рассказывают судебные приставы региона.
Когда сотрудники ГУФССП узнали о собаке во время передачи гуманитарного груза бойцам СВО, они решили помочь питомцу перебраться в Пермский край. В этой задаче судебным приставам помогли волонтёры и общественные организации «Народный фронт» и «Поддержим наших».
Забрать Тапка у бойцов у волонтёров получилось во время передачи очередного гуманитарного груза. Пёс ехал на руках у сопровождавших его людей и терпеливо перенёс дорогу до Пермского края. В регионе его передали судебным приставам, которые на ночь приняли Тапка и доставили его в краевую столицу, где он поселился у друзей военнослужащих.