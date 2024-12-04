В Беларуси редакции госСМИ будут сообщать чиновникам про критические материалы

В Беларуси редакции государсвтенных средств массовой информации будут сообщать чиновникам про критические материалы. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 декабря подписал указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно указу, редакции госСМИ будут сообщать государственным органам и организациям про критические материалы в отношении них. Сказано, что это будет делаться в письменной форме или же в виде электронного документа в течение двух рабочих дней с момента публикации критического материала. Документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Кроме того, редакции государственных средств массовой информации могут обратиться за комментарием в государственные органы до момента размещения материала с общественно значимой информацией.
«Государственные органы в пределах компетенции осуществляют мониторинг общественно значимой информации», — следует из указа.
Также указывается норм, согласно которой, руководство государственных органов должно давать государственным СМИ комментарии по острым социально-экономическим и общественно-политическим проблемам, в отношении информации, которая содержится в критических материалах. Уточняется, что порядок предоставления указанных комментариев определит белорусское правительство.
Сказано, что руководителям госорганов нужно будет принимать меры, связанные с устранением нарушений, о которых говорится в критических материалах. В том случае, если будут иметься основания, то также они должны будут привлекать виновных к дисциплинарной ответственности. Говорится, что о принятых мерах государственные СМИ необходимо будет уведомить в течение 15 дней после уведомления о критической статье или сюжете.
В документе говорится, что контроль за выполнением указа будут осуществлять Администрация президента Беларуси и Министерство информации.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к ЦИК Беларуси, назвав его инструментом демократии.
Ранее милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».
Также премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.