В Беларуси редакции госСМИ будут сообщать чиновникам про критические материалы

Сказано, что руководителям госорганов нужно будет принимать меры, связанные с устранением нарушений, о которых говорится в критических материалах. В том случае, если будут иметься основания, то также они должны будут привлекать виновных к дисциплинарной ответственности. Говорится, что о принятых мерах государственные СМИ необходимо будет уведомить в течение 15 дней после уведомления о критической статье или сюжете.