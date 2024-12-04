Власти Башкирии подняли налог для некоторых иностранцев

Как объяснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, данный коэффициент устанавливают, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к налоговой нагрузке на жителей Башкирии. С его учетом фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для граждан зарубежья, работающих в республике на основании патента, составит 6,3 тысячи рублей. Сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в приближающемся году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства. Именно в этих сферах наиболее востребован и широко применяется труд мигрантов.