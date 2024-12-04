Власти Башкирии подняли налог для некоторых иностранцев

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон об увеличении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Показатель на грядущий год, как сообщает парламент республики, увеличили до 2,0239.
Как объяснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, данный коэффициент устанавливают, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к налоговой нагрузке на жителей Башкирии. С его учетом фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для граждан зарубежья, работающих в республике на основании патента, составит 6,3 тысячи рублей. Сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в приближающемся году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства. Именно в этих сферах наиболее востребован и широко применяется труд мигрантов.
Из данных Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии следует, что в первые семь месяцев текущего года средняя зарплата в строительстве составляла 65,9 тысячи рублей (НДФЛ 13% — 8 461 рубль), в сельском хозяйстве — 44,1 тысячи рублей (НДФЛ — 5 735 рублей). Согласно прогнозам аналитиков, уровень среднего жалованья в республике в 2025-ом вырастет на 8,4%. Коэффициент рассчитали с учетом этих показателей.
В парламенте считают, что после того, уравнивание доходов жителей Башкирии и мигрантов, которые делают одну и ту же работу, обеспечит защиту интересов граждан, позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита, а также принесет консолидированному бюджету республики 828,5 миллиона рублей.
Представители Курултая напомнили, что на этот год указанный коэффициент установили в размере 1,875. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для иностранцев, работающих в Башкирии на основании патента, составлял 5,4 тысячи рублей.
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